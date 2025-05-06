Премьер-министр Беларуси прибыл в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Находящийся в нашей стране с официальным визитом премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин прибыл в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район.

Как сообщает во вторник региональный корреспондент Trend, в Физулинском международном аэропорту премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина встретил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Гостю была предоставлена информация о Физулинском международном аэропорту. Сообщалось, что аэропорт, введенный в эксплуатацию в 2021 году, был построен в рекордные сроки - примерно за 9 месяцев. Сегодня Физулинский международный аэропорт - это не только транспортный узел, но и символ доступности и развития Карабахского региона. Физулинский международный аэропорт, являющийся воздушными воротами Карабаха, становится транспортно-логистическим центром, играющим важную роль в экономической, политической и культурной жизни региона.

Александр Турчин ознакомился с проводимыми в Физулинском районе работами по реконструкции и созиданию.