Генсек ОЭС о развитии региональной интеграции с участием Туркменистана (Эксклюзив)
Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан выделил энергетику, транспорт и цифровизацию как ключевые направления для усиления регионального сотрудничества и развития между Туркменистаном и другими государствами-членами. Эти приоритеты направлены на укрепление интеграции, повышение эффективности и содействие устойчивому росту в регионе.
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