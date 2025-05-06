Генсек ОЭС о развитии региональной интеграции с участием Туркменистана (Эксклюзив)

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан выделил энергетику, транспорт и цифровизацию как ключевые направления для усиления регионального сотрудничества и развития между Туркменистаном и другими государствами-членами. Эти приоритеты направлены на укрепление интеграции, повышение эффективности и содействие устойчивому росту в регионе.

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