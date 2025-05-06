Генсек ОЭС рассказал о планах по развитию совместной приграничной зоны Туркменистана и Ирана (Эксклюзив)
Предложение о создании пограничной зоны между Туркменистаном и Ираном, основанное на успешном опыте с Узбекистаном, направлено на усиление торговли и экономического сотрудничества в регионе. Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в эксклюзивном интервью отметил, что организация активно работает над реализацией этого проекта через свои институциональные механизмы и стратегические приоритеты.
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