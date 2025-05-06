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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 мая

Экономика Материалы 6 мая 2025 09:33 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 мая

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 мая.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9252 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0440 маната, а 100 российских рублей — 2.1118 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.9252

1 австралийский доллар

AUD

1.0996

1 белорусский рубль

BYN

0.5543

1 болгарский леви

BGN

0.9843

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1231

1 чешская крона

CZK

0.0772

1 китайский юань

CNY

0.2355

1 датская крона

DKK

0.2580

1 грузинский лари

GEL

0.6198

1 гонконгский доллар

HKD

0.2193

1 индийская рупия

INR

0.0201

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2614

10000 иранских риалов

IRR

0.0314

1 шведская крона

SEK

0.1761

1 швейцарский франк

CHF

2.0661

1 израильский шекель

ILS

0.4694

1 канадский доллар

CAD

1.2305

1 кувейтский динар

KWD

5.5452

100 казахских тенге

KZT

0.3291

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4773

1 молдавский лей

MDL

0.0990

1 норвежская крона

NOK

0.1639

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6043

1 польский злотый

PLN

0.4514

1 румынский лей

RON

0.3867

100 российских рублей

RUB

2.1118

1 сербский динар

RSD

0.0164

1 сингапурский доллар

SGD

1.3154

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3053

1 турецкая лира

TRY

0.0440

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1829

1 новозеландский доллар

NZD

1.0169
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