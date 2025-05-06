АБР изучает спрос на новые проекты вдоль Среднего коридора - Евгений Жуков

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) изучает спрос на новые проекты вдоль Среднего коридора (Коридора CAREC 2).

Об этом сказал генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на семинаре «Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров», проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

«АБР определяет вызовы и возможности для инвестиций в развитие Среднего коридора с целью содействия социальному и экономическому развитию стран CAREC», — отметил он.

Жуков подчеркнул, что помимо текущих проектов, АБР планирует реализацию ряда инициатив в период с 2025 по 2028 годы вдоль данного коридора, включая реконструкцию автодорог, модернизацию железнодорожной инфраструктуры и проведение реформ.

«АБР также рассматривает проектные возможности в сферах городского и туристического развития, а также по совершенствованию пунктов пересечения границ с применением цифровых решений вдоль Среднего коридора с целью превращения его в экономический коридор», — добавил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.