Узбекистан и Южнокорейская компания обсудили развитие железнодорожных проектов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев провёл переговоры с делегацией, возглавляемой генеральным директором компания Korea National Railway Ли Сон Хэ, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере железнодорожных технологий и инноваций для модернизации железнодорожной системы страны.

Особое внимание было уделено внедрению современных систем сигнализации, геолокации и управления движением, а также корейских навигационных решений, способствующих повышению безопасности высокоскоростных поездов на новых маршрутах, планируемых в Узбекистане.

Ли Сон Хэ также проинформировал о ходе подготовки технико-экономического обоснования проекта по строительству отдельной высокоскоростной линии «Ташкент - Самарканд».

По итогам встречи стороны договорились о совместной разработке ТЭО проекта консорциумом компаний Saman Engineering, Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture Co., Ltd, Korea Railroad Corporation и Korea National Railway при финансовой поддержке Korea Eximbank в виде гранта.