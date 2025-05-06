В ближайшее время планируется запуск прямых рейсов между Тегераном, Тебризом и Баку

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется запуск прямых авиарейсов из Тегерана и Тебриза в Баку и обратно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил советник министра дорог и городского развития Ирана, директор Центра международных отношений министерства Амин Тараффо в интервью местным СМИ.

По его словам, рейсы по маршруту Тегеран-Баку будут организовываться четыре раза в неделю, а Тебриз-Баку — два раза в неделю.

А.Тараффо отметил, что Иранская организация гражданской авиации в настоящее время ведёт переговоры с соответствующими структурами Азербайджана. Эксперты работают над организацией рейсов в ближайшей перспективе.

Отметим, что в Иране функционируют 54 гражданских аэропорта, 14 из которых имеют статус международных. В среднем иранские аэропорты обслуживают около 30 миллионов пассажиров в год.

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