Транскаспийский маршрут важен для обслуживания внеэнергетической торговли региона CAREC с другими партнерами - Евгений Жуков

МИЛАН /Trend/ - Транскаспийский маршрут имеет стратегическое значение для обеспечения внеэнергетической торговли стран региона CAREC как внутри региона, так и с внешними партнёрами.

Об этом сказал генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на семинаре "Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров", проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

По словам Жукова, в настоящее время лишь незначительная часть внеэнергетической торговли проходит через Транскаспийский маршрут.

"В 2023 году примерно треть внеэнергетической торговли Центральной Азии приходилась на Европу, Средиземноморье и другие рынки, доступ к которым обеспечивается через черноморские порты Грузии и Турцию", — сказал он.

Он подчеркнул, что Средний коридор потенциально способен обслуживать гораздо больший объём внеэнергетической торговли стран Центральной Азии с западными торговыми партнерами.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.