Каспийский «зеленый» коридор открывает преобразующие возможности для трансграничной энергетической торговли в рамках CAREC - Евгений Жуков

МИЛАН /Trend/ - Каспийский «зеленый» энергетический коридор представляет собой преобразующую возможность для будущего трансграничной торговли электроэнергией в рамках программы CAREC.

Об этом сказал генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на семинаре «Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров», проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

«Он соединяет Азербайджан, Казахстан и Узбекистан с целью создания «зеленого» энергетического коридора, связывающего Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Коридор способствует экспорту возобновляемой энергии и расширению регионального обмена электроэнергией», — отметил он.

Жуков подчеркнул, что этот проект усиливает энергетическую безопасность и оптимизирует распределение энергии между странами-участницами.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту Каспийского зелёного энергетического коридора в мае 2024 года. В октябре 2024 года АБР утвердил проект технической помощи малого масштаба в поддержку данного проекта и подписал Меморандум о взаимопонимании по его реализации на министерской встрече стран CAREC.