В Генпрокуратуре Азербайджана прошел тренинг для представителей СМИ и молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стремительное развитие информационных технологий обуславливает необходимость установления взаимоотношений между органами уголовного преследования, медиа-субъектами и институтами гражданского общества в сфере защиты прав и свобод человека и реализации совместных проектов.

Как сообщает Trend, в связи с этим Генеральная прокуратура на постоянной основе контактирует с органами СМИ и институтами гражданского общества, проводятся мероприятия, отвечающие современным вызовам.

Очередной проект состоялся 6 мая при совместной организации пресс-службы Генеральной прокуратуры и Научно-образовательного центра на тему "Взаимодействие органов уголовного преследования и субъектов медиа в сфере защиты прав и свобод человека".

В тренинге приняли участие журналисты и представители телеканалов, информационных агентств и новостных сайтов, различных газет, а также студенты юридического факультета.

Тренинг проходил в различных форматах - брифинги, круглые столы и презентации, и охватывал различные аспекты взаимодействия СМИ и органов прокуратуры.

На встрече была подчеркнута важность защиты презумпции невиновности в материалах СМИ, правовые и социальные последствия нарушения этого принципа, а также важность объективного информирования общественности.

Широко обсуждались правовые основы и этические рамки эффективного информационного обмена между сотрудниками прокуратуры и представителями СМИ.

В рамках мероприятия состоялась презентация издания "Словарь юридических терминов для журналистов", подготовленного Генеральной прокуратурой.

Книга призвана помочь журналистам предоставлять более точную и понятную информацию по правовой тематике.

В сессиях по социальным медиа и медиаграмотности были даны практические рекомендации по подготовке официальной информации, стандартам вещания и корректной подаче вопросов, представляющих общественный интерес.

В завершение мероприятия участники ознакомились с комплексом административных зданий Генеральной прокуратуры и сделали фото на память.

Тренинг был организован в рамках комплекса мероприятий, направленных на усиление прозрачности и открытого общения с общественностью в органах прокуратуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!