Иран позитивно расценивает перспективы развития двусторонних отношений с Азербайджаном - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Иран позитивно расценивает перспективы развития двусторонних отношений с Азербайджаном, что в свою очередь внесет вклад в этот процесс.

Об этом во вторник Trend сказал руководитель Центра политических и международных исследований (IPIS) МИД Ирана, заместитель министра Саид Хатибзаде.

По его словам, был дан старт новому уровню отношений между Ираном и Азербайджаном.

"Мы стали свидетелями этого во время визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Обе страны являются сторонницами открытия новой страницы в отношениях", - сказал он.

Хатибзаде отметил, что Иран надеется, что после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроются новые перспективы регионального сотрудничества.

"Региональные и международные процессы могут создать возможности для развития отношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах", - добавил он.

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