Иран ждет заявления оманской стороны о следующем раунде переговоров

БАКУ /Trend/ - Иран ждет объявления министром иностранных дел Королевства Оман Сайидом Бадром Альбусаиди информации о месте и времени проведения очередного раунда косвенных переговоров с США по иранской ядерной программе.

Об этом сказала 6 мая на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани, сообщает Trend.

По ее словам, со стороны Ирана нет никаких проблем в плане продолжения переговоров. Поскольку переговоры не ведутся напрямую, вопросами о времени и месте их проведения занимается оманская сторона, являющаяся посредником.

Мохаджерани отметила, что определенная задержка в проведении следующего раунда косвенных переговоров между Ираном и США произошла из-за технических и логистических вопросов.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.