Центр цифрового здравоохранения Азербайджана сообщил о порядке действий при сбоях в системе "Электронный рецепт"

БАКУ /Trend/ - При обнаружении технических неисправностей или функциональных трудностей в системе "Электронный рецепт" пользователь — врач или оператор системы — должен в первую очередь выяснить характер проблемы и постараться максимально определить техническую причину.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93 FM, сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова.

По ее словам, в случае, если неисправность не связана с собственным устройством пользователя, подключением к интернету или программным обеспечением, то для устранения неисправности необходимо обратиться на «Горячую линию 814» Центра электронного здравоохранения министерства здравоохранения Азербайджана.

"Рекомендуется позвонить в Call-центр, отправить электронное письмо на адрес [email protected], а также обратиться в письменной форме по номеру 055 531 38 28 через WhatsApp.

В случае возникновения технической проблемы необходимо составить подробную запись, включая содержание сообщения об ошибке, дату доступа к системе, используемое устройство и операционную систему. В обращении должно быть максимально подробное описание проблемы, которое регистрируется в системе заявок, поступающих в Центр электронного здравоохранения, и расследуется в кратчайшие сроки. В зависимости от уровня неисправности техническая группа решает проблему на месте или путем дистанционного вмешательства",- сказала она.

В заключение специалист отметила, что такой подход направлен на обеспечение бесперебойной работы системы, сохранение качества медицинских услуг и повышение удовлетворенности пользователей.

"Постоянное совершенствование процессов технической поддержки системы "Электронный рецепт" является одним из ключевых элементов, повышающих эффективность цифровой трансформации в системе здравоохранения",- добавила она.

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