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Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)

Общество Материалы 6 мая 2025 15:10 (UTC +04:00)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Беларусь подарила Агдаму транспортное средство специального назначения, которое будет работать в коммунальной сфере.

Как сообщает Trend, автомобиль был передан в рамках визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Агдам.

Так, во время ознакомления с Агдамским промышленным парком Александр Турчин передал автомобиль Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Отметим, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с визитом на освобожденных от оккупации территориях вместе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

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Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения (ФОТО)
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