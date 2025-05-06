Грузия вскоре начнет геотехнические исследования по проекту подводного кабеля через Черное море - замминистра

МИЛАН /Trend/ - Грузия в ближайшее время приступит к геотехническим исследованиям по проекту прокладки подводного кабеля через Черное море, который обеспечит поставки «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу.

Об этом заявила заместитель министра финансов Грузии Екатерина Гунцадзе на семинаре «Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров», проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана

«С запуском подводного кабеля через Черное море энергосистема Южного Кавказа будет интегрирована в европейскую энергосеть. Идея прокладки подводного кабеля возникла несколько лет назад. Поначалу она казалась немного безумной. Но после начала войны в Украине и энергетического кризиса в Европе этот проект стал очень актуальным. Технико-экономическое обоснование было профинансировано за счёт займа, полученного нами от Всемирного банка, и оно уже готово. Также мы взяли у Всемирного банка средства на геотехнические исследования, чтобы изучить морское дно Чёрного моря, и эти работы начнутся совсем скоро», — сказала она.

Гунцадзе подчеркнула, что энергетическая безопасность и независимость давно являются приоритетами для Грузии.

«Мы усвоили этот урок много лет назад — важно диверсифицировать источники энергоснабжения. На сегодняшний день почти 80% нашей электроэнергии вырабатывается за счет “зеленой” гидроэнергетики, и у нас есть большой потенциал для развития как гидро-, так и солнечной и ветровой энергетики», — отметила замминистра.

Она также напомнила, что Грузия подписала соглашение с Азиатским банком развития о реализации проекта по созданию систем накопления энергии, что обеспечит безопасность всех линий электропередачи в стране в случае чрезвычайных ситуаций.