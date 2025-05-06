Компания Bolt прокомментировала упразднение категории Comfort+ в своем сервисе

БАКУ /Trend/ - Компания "Bolt" пересмотрела распределение автомобилей по категориям с целью повышения качества обслуживания и лучшего соответствия уровня сервиса имеющимся ресурсам.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в компании "Bolt".

Отмечается, что новое распределение не только более справедливо и рационально, но и заметно повысит качество предоставляемых клиентам услуг.

"Хотя на первый взгляд может показаться, что эти нововведения оказывают негативное влияние на определенное количество партнеров и водителей, в долгосрочной перспективе прогнозируется, что доход каждой организации будет соответствовать объему выполняемой ими работы. Учитывая это, мы верим, что изменения будут восприняты водителями и партнёрскими автопарками положительно. В рамках пересмотра категорий автомобилей категории Comfort и Comfort+ были объединены для создания более эффективной и практичной системы классификации.

Кроме того, на сайте Bolt будет опубликована отдельная страница, содержащая информацию о новой классификации, требованиях к автомобилям, критериях соответствия и других ключевых аспектах. В то же время каждый водитель сможет ознакомиться со списком марок автомобилей, требуемых для различных категорий, через предоставленную им ссылку. Для обращений с жалобами, предложениями и вопросами запущен адрес электронной почты [email protected]. Этот путь обеспечит более эффективное рассмотрение и управление всеми обращениями и жалобами через единую платформу",- говорится в сообщении компании.

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