Masdar назвала ожидаемые сроки начала строительства ветровой электростанции Абшерон-Гарадаг (Эксклюзив)

МИЛАН /Trend/ - Строительство наземной ветровой электростанции мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском регионе Азербайджана начнется либо в конце этого года, либо в начале следующего.

Об этом сказала Trend глава департамента развития бизнеса и инвестиций по СНГ компании Masdar Марьям Рашед Аль-Мазруи, на полях 58-го Ежегодного совещания Азиатского банка развития (АБР) в Милане.

«Мы подписали соглашение по проекту в прошлом году. Мы реализуем его совместно с нашими партнерами, и на данный момент он находится на очень продвинутой стадии разработки. Надеемся, что совсем скоро достигнем финансового закрытия», — сказала она.

Напомним, что в июне 2024 года Masdar и SOCAR дали старт строительству трех крупных проектов в области солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане общей мощностью 1 гигаватт (ГВт).

Речь идет о трех проектах: солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечной электростанции на 315 МВт в Нефтчале и наземной ветровой электростанции мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском регионе. Соглашения об инвестициях по этим проектам были достигнуты в октябре 2023 года, после чего были подписаны соглашения о покупке электроэнергии, подключении к сетям и аренде земельных участков.