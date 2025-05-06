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Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 6 мая 2025 11:56 (UTC +04:00)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, 6 мая посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает Trend, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Беларуси возложил венок к Мемориалу Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им величественной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Отмечалось, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Премьер-министр Республики Беларусь посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
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