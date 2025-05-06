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Начался новый этап в азербайджано-иранских отношениях - иранский замминистра

Политика Материалы 6 мая 2025 11:02 (UTC +04:00)
Начался новый этап в азербайджано-иранских отношениях - иранский замминистра

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В последние дни в отношениях между Ираном и Азербайджаном начался новый этап, чему способствовал визит Президента Ирана в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель Центра политических и международных исследований (IPIS) МИД Ирана, заместитель министра Саид Хатибзаде в ходе обсуждений на тему "Азербайджано-иранские отношения в контексте региональных процессов", проходящих сегодня в Баку.

Он отметил, что Азербайджан имеет особое значение для Ирана, и обе страны связывают тесные отношения.

"Необходимо устранить искусственные барьеры между народами наших стран и вывести двусторонние отношения на более высокий уровень", - добавил С.Хатибзаде.

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