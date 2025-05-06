В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная 18-й Азербайджанской Международной выставке "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-ой Азербайджанской Международной выставке "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan".

Как сообщает во вторник Trend, в пресс-конференции приняли участие представители министерства сельского хозяйства Азербайджана, а также организаторы выставки.

Выступая на пресс-конференции, сотрудник министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли сказал, что одним из ключевых приоритетов ведомства в этом году, в соответствии с поручением руководства страны, является внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в сельское хозяйство.

По его словам, в этом году министерство покажет участникам выставки несколько проектов по внедрению ИИ.

"В результате длительных исследований мы пришли к выводу, что между студентами, обучающимися в направлении ИИ в университетах Азербайджана, и крупными агропарками, действующими на рынке, отсутствует синергия, хотя в ней есть необходимость. Мы хотим создать эту синергию впервые в этом году.

Поэтому мы хотим, чтобы на этой выставке как студенты университетов, так и крупные агропарки создали между собой синергию и напрямую продемонстрировали применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве",- отметил он.

В свою очередь, официальный представитель Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде отметил, что в Баку пройдет Инвестиционный форум устойчивого сельского хозяйства.

Он отметил, что в рамках Международного аграрного инновационного форума в Бакинском Экспо-центре состоится "Инвестиционный форум устойчивого сельского хозяйства" Исламской палаты торговли и развития с участием более 200 международных и местных представителей, официальных лиц и экспертов.

Мероприятие, организованное при поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Центра аграрных инноваций, Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) и организаторов выставки, состоится 14-15 мая.

"В повестку дня обсуждения форума войдут такие темы, как инвестиции в устойчивое сельское хозяйство, укрепление малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, торговля в сельском хозяйстве, цепочки создания стоимости и продовольственные рынки. Во время мероприятия будут организованы двусторонние деловые встречи, а также различные тренинги. Этот форум имеет важное значение с точки зрения укрепления международных экономических связей в сельскохозяйственном секторе Азербайджана",- добавил он.

Отметим, что 13-16 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут ставшие национальным брендом крупнейшие в Каспийском регионе - 18-я Азербайджанская Международная выставка "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-я Азербайджанская Международная выставка "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan. За эти годы выставки, став не только надёжным и узнаваемым национальным брендом, но и войдя в число ведущих международных мероприятий мира, заняли достойное место в глобальном выставочном календаре.

Мероприятия проводятся при организационной поддержке министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики. Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Ассоциация производителей продуктов питания и напитков Азербайджана, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана активно поддерживают выставки Caspian Agro и Interfood Azerbaijan.

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