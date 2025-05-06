Какие системы необходимы врачу для выписки электронного рецепта в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Система "Электронный рецепт" имеет стратегическое значение с точки зрения обеспечения прозрачности, безопасности и эффективности медицинских услуг.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93 FM, сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова.

По ее словам, благодаря этой системе врачи получают возможность ответственно и профессионально выписывать лекарства, а граждане имеют доступ к медицинской информации, а также более оперативный и удобный процесс предоставления лекарственных средств.

"Врачам не нужно специальное программное обеспечение для выписки электронного рецепта. Мобильное приложение Reseptim удобно в использовании и имеет простой интерфейс. После загрузки мобильного приложения Reseptim на свои мобильные устройства с таких платформ, как Google Play и Appstore, врачи регистрируются через Digital Login и выбирают название медицинского учреждения, в котором они в данный момент записывают рецепт, с помощью кнопки «Выбор профиля» и продолжают проводить запись нового рецепта.

Каждый выписанный рецепт регистрируется в системе с персональными идентификационными данными врача. Это обеспечивает прозрачность и прослеживаемость в случае возникновения любых правовых и профессиональных проблем ответственности в будущем. Мобильное приложение Reseptim учитывает молекулярный состав назначаемых пациенту препаратов и возможность выбора подходящего агента по медицинскому страхованию, который покроет стоимость этих препаратов. Каждый рецепт, выписанный врачом, регистрируется системой с уникальным кодом и доступен в личном кабинете пациента",- отметила она.

С. Магеррамова подчеркнула, что эффективное использование инструментов цифрового здравоохранения является совместной ответственностью как работников здравоохранения, так и граждан.

"Система «Электронный рецепт» служит важной платформой в этом направлении и способствует развитию здравоохранения в нашей стране в соответствии с современными требованиями",- добавила она.