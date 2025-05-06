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Премьер-министр Беларуси прибыл в Агдам

Общество Материалы 6 мая 2025 14:16 (UTC +04:00)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин после посещения Физулинского района прибыл в Агдам.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, в программу поездки входит ознакомление с Агдамским промышленным парком и проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли.

Отметим, что подписанные 3 октября 2024 года между Азербайджаном и Беларусью документы предусматривают развитие сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектирование агрогородка в селе Гызыл Кенгерли.

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