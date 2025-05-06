В Азербайджане будут отремонтированы ряд дошкольных образовательных учреждений
В Азербайджане планируется проведение ремонтных и благоустроительных работ в ряде дошкольных образовательных учреждений. Проект, включающий также коммунально-коммуникационные мероприятия, уже стартовал в Управлении хозяйственно-расчётного капитального строительства и снабжения министерства науки и образования.
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