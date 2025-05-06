Казахстанский частный НПЗ планирует укрепить позиции на рынках Каспия и Центральной Азии (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Казахстанский частный нефтеперерабатывающий завод Aktobe Refinery рассматривает новые возможности для расширения своей продукции на внешних рынках, а также сталкивается с рядом вызовов, которые тормозят развитие отрасли.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор завода Тимур Батрымбетов в кулуарах Каспийского и Центрально-Азиатского форума по торговле и логистике нефти в Баку.

Одной из главных тем обсуждения стало положение казахстанских производителей судового топлива на рынках Каспийского региона.

"Наше судовое топливо известно своим высокой качеством — оно соответствует международным стандартам, включая содержание серы не выше 0,1 процента", — отметил Батрымбетов.

Однако он добавил, что в последние годы казахстанские производители теряют свои позиции на рынках России и Кыргызстана, которые насыщены дешевым российским дизельным топливом.



"Мы просто не можем конкурировать с демпинговыми ценами, и это осложняет сбыт нашего продукта", — пояснил он.

Для решения этой проблемы Aktobe Refinery рассматривает новые каналы сбыта через порт Актау и сотрудничество с местными бункеровщиками в Каспийском регионе. Батрымбетов выразил уверенность, что Казахстан может занять свою нишу на этих рынках, предложив качественное топливо, которое соответствует международным стандартам.

Кроме того, Батрымбетов затронул важность государственных инициатив для поддержки частных перерабатывающих предприятий. Он рассказал, что на экспорт казахстанского прямогонного бензина наложены ограничения, что ограничивает возможности для расширения внешней торговли.



"Мы производим прямогонный бензин, но его экспорт в Казахстане запрещен. Я считаю, что разумным было бы разрешить его вывоз при уплате государственной пошлины, как это сделано в России," — подчеркнул он.



Как отметил Батрымбетов в России такие заводы могут поставлять продукцию, например, в Кыргызстан или Узбекистан, уплатив пошлину, что, по мнению Батрымбетова, способствовало бы более эффективному развитию отрасли. Кроме того, завод активно развивает экспорт мазута, который уже зарекомендовал себя как премиальный продукт на азербайджанском рынке.



"Наш мазут хорошо известен в Азербайджане благодаря своему качеству — низкому содержанию серы (до 0,5%) и температуре застывания минус 35 градусов," — рассказал генеральный директор Aktobe Refinery.



Он сообщил, что на Каспийском и Центрально-Азиатском форуме прошли первые деловые переговоры с азербайджанскими компаниями, включая подразделения государственной нефтяной компании SOCAR, по расширению сотрудничества.

"Сейчас мы ведем переговоры с SOCAR, и считаем, что наше сотрудничество может быть взаимовыгодным", — отметил Батрымбетов, подчеркнув, что сотрудничество с азербайджанскими компаниями и трейдерами, использующими инфраструктуру SOCAR, уже активно разворачивается.



По его словам, продукция завода поставляется в порты Кулеви и Батуми, что открывает дополнительные возможности для расширения присутствия на рынках Каспийского региона.

В итоге, несмотря на сложные условия ценовой конкуренции, казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия, такие как Aktobe Refinery, активно ищут новые пути для укрепления своих позиций на внешних рынках и расширения экспортных возможностей. Батрымбетов выразил надежду, что правительство Казахстана пересмотрит некоторые правила и поддержит отечественных производителей, создавая более гибкие условия для развития нефтепереработки в стране.