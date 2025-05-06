Последние внешние шоки повысили стратегическую важность Среднего коридора — вице-президент АБР

МИЛАН /Trend/ - Последние внешние шоки повысили стратегическую значимость Среднего коридора.

Об этом сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Ян на семинаре «Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров», проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

«Связность играет ключевую роль для устойчивого экономического развития региона и его интеграции в глобальные рынки. В последнее время внешние шоки, включая пандемию, геополитическую напряженность и логистический кризис, серьезно нарушили работу традиционных торговых маршрутов. Эти события подчеркнули стратегическое значение Среднего коридора как жизнеспособной альтернативы для связи между Европой и Азией», — отметил он.

При этом Ян подчеркнул, что на сегодняшний день коридор работает значительно ниже своего потенциала — через него проходит лишь около 10 процентов возможного объема неэнергетической торговли.

«Позвольте озвучить три направления, по которым региональное сотрудничество может помочь в полной мере раскрыть потенциал этих коридоров. Во-первых, необходимо скоординированное инвестирование в модернизацию инфраструктуры. Стратегические вложения в железнодорожные сети, портовые мощности и системы перехода к “зеленой” энергетике имеют решающее значение. Эти инвестиции должны быть согласованы с региональной политикой и основаны на унифицированных технических стандартах», — сказал он.

Во-вторых, по словам вице-президента АБР, необходимо улучшить координацию между различными операторами железнодорожной и портовой инфраструктуры, упростить клиентские процедуры, модернизировать цифровые системы и устранить технические узкие места — всё это существенно повысит конкурентоспособность коридора CAREC 2. Полная цифровизация торговых процессов может значительно снизить затраты и углеродные выбросы.

«В-третьих, для привлечения финансирования на реализацию региональных проектов требуются инновационные подходы. Чтобы преодолеть дефицит средств на подготовку таких проектов, в ноябре прошлого года АБР учредил Фонд подготовки климатических и устойчивых проектов CAREC. С первоначальным вкладом в размере 5 миллионов долларов США со стороны Китайской Народной Республики и Австралии, фонд будет поддерживать разработку ключевых региональных инициатив, ориентированных на устойчивость и адаптацию», — заключил Ян.