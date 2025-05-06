Центр цифрового здравоохранения Азербайджана назвал отличия и преимущества электронного рецепта

БАКУ /Trend/ - Система "Электронный рецепт" — это инновационный подход, который играет важную роль в повышении качества медицинских услуг, улучшении управления и обеспечении безопасности пациентов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93 FM, сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова.

По ее словам, ввод электронных рецептов в систему в режиме реального времени позволяет сделать их сразу доступными для аптек.

"Это ускоряет процесс подготовки и использования рецептов, обеспечивая дополнительное удобство как для врача, так и для пациента.

Нечитабельность или неправильная интерпретация, которые свойственны традиционным рецептам, в электронных рецептах устранены. Поскольку молекулярный состав лекарственных средств виден через систему, взаимодействия, несоответствия доз и аллергические риски можно проанализировать заранее, что повышает безопасность пациентов и улучшает качество лечения.

Система «Электронный рецепт» позволяет централизованно хранить историю приема лекарств пациентом. На основе этой информации врачи могут разработать более точный план лечения, и в то же время упрощается выписка повторных рецептов", - отметила она.

С. Магеррамова сообщила, что отслеживание электронных рецептов через систему предотвращает случаи подделки рецептов.

"Рецепты выписывают только уполномоченные врачи, а их действия фиксируются в системе, что повышает прозрачность и ответственность. В системе "Электронный рецепт" есть возможность напоминать пациенту о времени и дозировке приема лекарств, внося их в календарь. Отказ от бумажной документации не только снижает административную нагрузку на учреждения здравоохранения, но и положительно влияет на охрану окружающей среды. В целом, внедрение электронных систем обеспечивает более эффективное использование ресурсов",- добавила она.

В заключение специалист подчеркнула, что система "Электронный рецепт" является важным шагом на пути к цифровизации современного здравоохранения и вносит значительный вклад в повышение качества и эффективности медицинских услуг, предоставляемых гражданам.