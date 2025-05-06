Yelo Bank запускает летнюю программу стажировок!

Отличная возможность для студентов и недавних выпускников, стремящихся построить яркую карьеру в банковской сфере! Yelo Bank с радостью объявляет об открытии регистрации на долгожданную программу стажировок «Summer Challenge 2025».



Участники программы получат новые знания и навыки в корпоративной среде с применением современной Agile-методологии, а после успешного завершения стажировки смогут получить предложение о трудоустройстве в Yelo Bank. Во время стажировки участники будут оцениваться по следующим критериям:

Инициатива и готовность учиться;

Позитивное и креативное мышление;

Нацеленность на результат;

Умение работать в команде.

Стажеры будут проходить стажировки в различных отделах банка, таких как: кадровое управление, продажи, финансы и бухгалтерия, программирование, информационные технологии, управление брендом и сервисная сеть. Стажировки будут организованы в летние месяцы в соответствии с качествами и навыками участников.



Желающие подать заявку должны до 20 мая 2025 года записать мотивационное видео на тему «Почему именно я и почему именно Yelo?», загрузить его и пройти регистрацию. Обратите внимание, что длительность видеоролика должна составлять от 60 секунд до 2 минут. Кандидаты, продемонстрировавшие креативный подход к техническому заданию, получат приоритет при отборе.



Не упустите шанс подать заявку! Присоединяйтесь к программе стажировок Summer Challenge, чтобы провести лето ярко и эффективно, а также начать свою карьеру в Yelo. Для регистрации: http://tinyurl.com/24vhbfw4.



Интересуетесь банковскими услугами (www.yelo.az)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!