Masdar объявила сроки запуска двух солнечных электростанций в Азербайджане (Эксклюзив)

МИЛАН /Trend/ - Запуск солнечных электростанций «Билясувар» мощностью 445 МВт и «Нефтчала» мощностью 315 МВт в Азербайджане намечен на следующий год.

Об этом сказал Trend на полях 58-го Ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР) в Милане руководитель отдела по развитию бизнеса и инвестициям по региону СНГ компании Masdar Марьям Рашед Аль-Мазруи.

«Обе станции уже находятся в стадии строительства, и их запуск планируется на следующий год. Мы достигли финансового закрытия, о чем объявили во время COP29 в Баку. В настоящее время ведутся строительные работы. На их завершение потребуется около года или полутора лет, поэтому, возможно, запуск состоится уже в следующем году. Они будут введены в эксплуатацию на полную мощность», — отметила она.

Также Марьям Рашед Аль-Мазруи подчеркнула, что компания Masdar проявляет высокую активность в Азербайджане.

«Азербайджан занимает ключевое место в нашей стратегии. Мы реализовали первый проект солнечной электростанции и сейчас продвигаем ещё три. Мы активно взаимодействуем с министерствами, а также с частным сектором для расширения нашего присутствия и развития в стране», — добавила она.

Напомним, что в июне 2024 года компании Masdar и SOCAR заложили основу трёх крупных проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане общей мощностью 1 гигаватт (ГВт).

К числу начатых проектов относятся солнечные электростанции «Билясувар» (445 МВт) и «Нефтчала» (315 МВт), а также наземная ветроэлектростанция Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт. Инвестиционные соглашения по этим проектам были достигнуты в октябре 2023 года, после чего были подписаны соглашения о покупке электроэнергии, о подключении к электросетям и о долгосрочной аренде земли.