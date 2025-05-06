БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет Инвестиционный форум устойчивого сельского хозяйства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой 18-й Азербайджанской Международной выставке "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-ой Азербайджанской Международной выставке "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan" в Баку, заявил представитель Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде.

Он отметил, что в рамках Международного аграрного инновационного форума в Бакинском Экспо-центре состоится "Инвестиционный форум устойчивого сельского хозяйства" Исламской палаты торговли и развития с участием более 200 международных и местных представителей, официальных лиц и экспертов.

Мероприятие, организованное при поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Центра аграрных инноваций, Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) и организаторов выставки, состоится 14-15 мая.

"В повестку дня обсуждения форума войдут такие темы, как инвестиции в устойчивое сельское хозяйство, укрепление малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, торговля в сельском хозяйстве, цепочки создания стоимости и продовольственные рынки. Во время мероприятия будут организованы двусторонние деловые встречи (B2B), а также различные тренинги. Этот форум имеет важное значение с точки зрения укрепления международных экономических связей в сельскохозяйственном секторе Азербайджана",- добавил он.

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