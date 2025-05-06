ASCO раскрыло объем переданных на утилизацию отходов в первом квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Входящее в состав Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON) ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) постоянно следит за минимизацией негативного воздействия на экологию выбросов, образовавшихся в результате эксплуатации судов и деятельности прибрежных объектов.

Как сообщили во вторник Trend в ASCO, по итогам января-марта 2025 года с судов ASCO было вывезено и передано на утилизацию сертифицированным организациям, обладающим опытными специалистами и техническими ресурсами, на основании заключённых договоров: 18,78 м³ пластмассы, 104,33 м³ пищевых отходов, 153,91 м³ бытовых отходов (бумага-картон, ветошь, стекло, металл и др.), 13 м³ эксплуатационных отходов, 79,2 м³ нефтяных остатков (шламы), 737,5 м³ поддоновых льяльных вод, а также 24 089,3 м³ хозяйственно-бытовых сточных вод.

Все отходы были вывезены за пределы территории.

За тот же период с прибрежных объектов ASCO было передано по назначению: 3,7 тонны отработанного формовочного песка, 263,54 тонны абразива (смесь ржавчины, краски, гравия и песка, снятых с корпуса судна), 19 686 тонн хозяйственно-бытовых сточных вод, 265,9 тонны нефтесодержащих поддоновых льяльных вод, 51,24 тонны смазочного масла, 1 105,19 м³ бытовых отходов (бумага-картон, дерево, ветошь, стекло, металл, бутылки и др.), 204,21 м³ пищевых отходов, 84,25 м³ полимерных и пластиковых отходов, 14,75 м³ маслянистых и нефтесодержащих отходов, 30,38 м³ резиновых отходов, 85,6 м³ эксплуатационных отходов, а также 0,06 м³ медицинских отходов.

За указанный период в общей сложности было направлено на переработку 0,16 тонны бумаги и 0,05 тонны пластика.

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