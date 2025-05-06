Названа сумма затрат на проведение работ по электроснабжению ряда образовательных учреждений в Азербайджане
В каких учебных заведениях будут проводиться указанные работы пока не сообщается. Хозрасчетное управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана уже начало соответствующие работы.
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