Стал известен объем производства йода в Азербайджане в I квартале 2025 г.
В первом квартале 2025 года в Азербайджане снизилось производство йода по сравнению с прошлым годом. Общий объем продукции химической промышленности, фармацевтики, резиновых и пластиковых изделий вырос за счет увеличения выпуска фармацевтической и лакокрасочной продукции, при этом сократилось производство этилена, пропилена и пластиковых пакетов.
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