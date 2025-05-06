Стал известен объем производства йода в Азербайджане в I квартале 2025 г.

В первом квартале 2025 года в Азербайджане снизилось производство йода по сравнению с прошлым годом. Общий объем продукции химической промышленности, фармацевтики, резиновых и пластиковых изделий вырос за счет увеличения выпуска фармацевтической и лакокрасочной продукции, при этом сократилось производство этилена, пропилена и пластиковых пакетов.

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