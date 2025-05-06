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Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)

Экономика Материалы 6 мая 2025 16:24 (UTC +04:00)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ/Trend/ - В рамках визита в Агдам премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетили село Гызыл Кенгерли.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов рассказали об аграрном городке, который будет создан в селе, сообщает во вторник Trend.

Аграрный городок будет создан с участием белорусских специалистов. Проект окажет значительное влияние на всестороннее развитие населенных пунктов в Агдамском районе, возрождение сельских районов, экономику региона.

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Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
Премьер-министр Беларуси проинформирован об аграрном городке, который будет создан в агдамском селе Гызыл-Кенгерли (ФОТО)
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