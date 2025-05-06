Обсужден выход отношений между Азербайджаном и ОАЭ на уровень стратегического партнерства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Объединённые Арабские Эмираты 6-го мая встретилась со спикером Федерального Национального Совета этой страны Сагром Гобашем.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Тепло поприветствовав спикера парламента Азербайджана, Сагр Гобаш заявил о своей уверенности в том, что текущий визит внесёт вклад в развитие отношений между нашими странами и парламентами. Он подчеркнул, что ОАЭ придают большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном, особо отметил достижения в сфере экономического взаимодействия.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что это её первый визит в Объединённые Арабские Эмираты в качестве спикера Милли Меджлиса, и выразила признательность за сердечный приём и высокий уровень гостеприимства, оказанный азербайджанской делегации.

Как отмечалось в ходе беседы, наши страны объединяют исторические, религиозные и культурные корни, двусторонние отношения развиваются в духе братства, взаимного уважения, доверия и поддержки. Кроме того, была подчёркнута особая роль, которую сыграли в переходе взаимоотношений на уровень стратегического партнёрства совместные усилия лидеров двух стран, а также встречные визиты высокого уровня.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в международных организациях. Говорилось об успешном взаимодействии и взаимоподдержке наших стран в таких международных и региональных структурах, как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение Неприсоединения. Спикер Милли Меджлиса рассказала о Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было отмечено, что мероприятия, проводимые под председательством Азербайджана, способствуют институциональному развитию этой организации и усилению её международных позиций. Спикер выразила удовлетворение участием представителей парламента Объединённых Арабских Эмиратов в мероприятиях Парламентской сети.

Спикер Федерального Национального Совета Сагр Гобаш поздравил Сахибу Гафарову с её переизбранием на пост председателя Парламентской сети Движения Неприсоединения, сказав, что Сеть может сыграть важную роль на фоне наблюдающихся в международных отношениях поляризации и напряжённости, и что его страна придаёт большое значение сотрудничеству в рамках этой платформы.

Было упомянуто столь же уверенное развитие связей между законодательными органами в духе межгосударственных отношений. Сотрудничество – как двустороннее, так в рамках международных парламентских организаций – способствует достижению положительных результатов в данной сфере. Также было обращено внимание на важную роль усилий групп дружбы в укреплении межпарламентских связей. Сахиба Гафарова отметила регулярное участие членов парламента ОАЭ в международных мероприятиях, организуемых Милли Меджлисом.

Как было сказано на встрече, сложилось весьма успешное сотрудничество между председательством Азербайджана на COP29 и председательством ОАЭ на COP28. Были подчёркнуты участие трёх представителей парламента ОАЭ в Парламентской встрече на полях COP29 и состоявшийся между сторонами обмен опытом в организации данного мероприятия.

Собеседники также поделились своими мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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