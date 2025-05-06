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Гендиректор Минского автомобильного завода о развитии сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан Материалы 6 мая 2025 16:58 (UTC +04:00)
Гендиректор Минского автомобильного завода о развитии сотрудничества с Азербайджаном

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Есть хорошие перспективы для развития сотрудничества между Минским автомобильным заводом (МАЗ) и Азербайджаном.

Об этом сказал во вторник Trend генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович.

По его словам, Азербайджан остаётся для МАЗа стратегическим партнёром.

"Я вижу очень хорошую перспективу совместной работы. У нас очень много точек соприкосновения. Нас объединяют долгие годы совместного сотрудничества, основанного не только на общих интересах, но и на прочных, хороших человеческих отношениях", - сказал Иванкович.

Он отметил, что впечатлён масштабами восстановительных и инвестиционных работ на освобождённых территориях. В знак дружбы белорусское правительство передало Азербайджану коммунальную машину, предназначенную для работы именно в этих регионах.

Иванкович напомнил, что МАЗ активно сотрудничает с Гянджинским автозаводом в рамках поставок машкомплектов, сборки машин, программ по поставке пожарной техники.


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