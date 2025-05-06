АБР завершает подготовку новой стратегии партнерства с Азербайджаном

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) приближается к завершению подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном на период с 2025 по 2029 годы.

Об этом сказал генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков, отвечая на вопрос специального корреспондента Trend в ходе брифинга в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

«Мы обсуждаем стратегию с правительством и планируем сосредоточиться на двух основных направлениях. Первое — развитие “зеленой” и диверсифицированной экономики, второе — содействие низкоуглеродной связности и инклюзивному развитию», — отметил он.

По словам Жукова, в последние годы программа АБР в Азербайджане была ориентирована преимущественно на частный сектор.

«В прошлом году мы одобрили два проекта в государственном секторе, оба связаны с развитием железнодорожной инфраструктуры. Один проект реализуется на участке железной дороги по направлению север-юг. Второй касается цифровизации всей железнодорожной сети Азербайджана», — сказал он.

Жуков добавил, что в частном секторе АБР осуществляет ряд крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности сотрудничая с компанией Masdar и другими партнерами.

«В 2022 году мы одобрили крупный проект в Аляте, который уже полностью введен в эксплуатацию. В прошлом году, на полях COP29, мы приняли обязательства по новым проектам в солнечной энергетике. А в этом году наш департамент по работе с частным сектором готовит аналогичные по масштабу проекты в области ветроэнергетики», — отметил он.