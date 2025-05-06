Повысились показатели по строительству судов типа Ro-Pax и танкеров в Азербайджане
В первом квартале 2025 года на судостроительном заводе Baku Shipyard LLC, входящем в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), был зафиксирован значительный рост темпов строительства судов типа Ro-Pax и танкеров.
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