Назван объем производства лекарств в Азербайджане в I квартале 2025 г.

В первом квартале 2025 года в Азербайджане увеличилось производство лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стране также имеется значительный запас готовых лекарств. Кроме того, в указанный период было произведено большое количество масок, что значительно превышает производство двухлетней давности.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться