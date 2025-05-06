Назван объем производства лекарств в Азербайджане в I квартале 2025 г.
В первом квартале 2025 года в Азербайджане увеличилось производство лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стране также имеется значительный запас готовых лекарств. Кроме того, в указанный период было произведено большое количество масок, что значительно превышает производство двухлетней давности.
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