Совместно с белорусскими компаниями Гянджинский автозавод ежегодно производит до 800 тракторов - Ханлар Фатиев

АГДАМ/Trend/ - С белорусскими компаниями мы ежегодно производим около 700–800 тракторов.

Об этом сообщил Trend председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев.

По его словам, сотрудничество с белорусскими предприятиями, в частности с Минским автомобильным заводом, продолжается с 2007 года.

"После визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь в 2006 году было налажено партнерство с белорусскими компаниями. На протяжении 18 лет мы тесно сотрудничаем с заводами этой страны. Совместно производим порядка 700–800 тракторов в год. Кроме того, на основе соглашения, подписанного 5 мая, мы планируем выйти на рынки третьих стран", — отметил Фатиев.

Он добавил, что предприятие уже давно занимается производством коммунальной техники, а также специализированных автомобилей для сбора и вывоза мусора.

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