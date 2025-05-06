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Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум с Пакистаном в таможенной сфере

Политика Материалы 6 мая 2025 16:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум с Пакистаном в таможенной сфере
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по первичному электронному обмену информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан".

Как сообщает Trend, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании по первичному электронному обмену информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан", подписанный 24 февраля 2025 года в городе Баку.

После вступления в силу данного Меморандума Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Исламской Республики Пакистан о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

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