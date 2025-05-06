АБР и Азербайджан обсудят новую стратегию партнерства и развитие проектного портфеля - Евгений Жуков (Эксклюзивное интервью)

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) и Азербайджан обсудят новую стратегию партнёрства и развитие проектного портфеля.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на полях 58-го Ежегодного заседания в Милане.

«Мы проведем встречу с азербайджанской делегацией здесь, в Милане, и обсудим предстоящую страновую стратегию партнёрства, а также развитие нашего проектного портфеля», — сказал он.

Жуков отметил, что основными направлениями новой стратегии являются “зеленая” энергетика, развитие связности, а также в целом содействие диверсификации экономики Азербайджана.

«Многие экономические активности были сосредоточены в энергетическом секторе, особенно в ископаемых источниках энергии, и правительство хочет диверсифицироваться от этого. Мы хотим поддержать правительство в этом стремлении», — подчеркнул он.

Сотрудничество в области “зеленой” энергетики

«Мы стараемся следовать заявленным целям правительства — достичь 30% к 2030 году. В прошлом году правительство объявило, что хочет довести долю возобновляемой энергетики в Азербайджане до 30% к 2030 году. Когда эта цель была озвучена, многие в ней сомневались. Но сейчас прогнозы показывают, что, скорее всего, страна даже превзойдет этот показатель к намеченному сроку», — отметил Жуков.

Он указал, что среди реализуемых проектов — электростанция в Аляте, которая уже полностью введена в эксплуатацию.

«В прошлом году мы одобрили два проекта в солнечной энергетике. А в этом году планируем взять на себя обязательства по одному крупному проекту в сфере ветроэнергетики. Мы также ведем переговоры с частным сектором по возможным проектам в области накопителей энергии, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Вы, наверное, видели, что произошло на прошлой неделе в Испании, и мы хотим, чтобы страны региона избежали подобных ситуаций. Мы уже сделали аналогичную инвестицию в Грузии — соглашение было подписано на этой неделе с министром финансов», — добавил он.

Жуков отметил, что Транскаспийский «зеленый» коридор — еще одна новая инициатива.

«В этом году мы начнем предварительное технико-экономическое обоснование. Если оно покажет, что проект жизнеспособен, мы перейдем к полноценному технико-экономическому обоснованию, а затем начнем подготовку самого проекта.

Мы также работаем с правительством Азербайджана над внедрением более экологичных транспортных решений в Баку. Азербайджан обратился к нам за поддержкой совместно с коллегами из АБИИ (Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) по расширению бакинского метрополитена. Это конкретная инициатива, над которой мы будем работать вместе с АБИИ», — сказал он.

Преодоление узких мест на Среднем коридоре

Жуков отметил, что помимо продолжения устойчивых инвестиций в «жесткую» инфраструктуру, необходимо также уделить внимание «мягкой» инфраструктуре.

«Потому что у нас бывают ситуации — возможно, не обязательно на Среднем коридоре, но на других маршрутах, — когда дорога построена, грузовики едут быстро, а потом проводят пару недель на пограничных проверках. Поэтому нам нужно улучшать “мягкую” инфраструктуру и сотрудничество между странами региона в этой сфере.

Один из примеров, который мы сейчас обсуждаем в Грузии и Азербайджане, — создание совместных пограничных пунктов пропуска в этих странах», — сказал он.

Жуков подчеркнул, что главная цель — сделать передвижение как можно проще, используя цифровые технологии и бесбумажный документооборот, чтобы люди и грузы могли передвигаться по региону без серьёзных препятствий.

Выпуск облигаций в манатах

Жуков напомнил, что Азиатский банк развития выпускает облигации в манатах с 2021 года и планирует продолжать эту практику.

«Объемы наших выпусков облигаций в манатах увеличиваются, как можно увидеть по статистике, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится. Мы заметили, что многие страны региона, особенно страны с доходом выше среднего, все чаще предпочитают брать займы у АБР в национальной валюте, а не в долларах США, японских иенах или евро.

Поэтому, осуществляя такие выпуски облигаций, мы стремимся способствовать развитию рынка национальной валюты, что в свою очередь позволит нам удовлетворять запросы правительства на предоставление финансирования в манатах», — пояснил он.