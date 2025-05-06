Азербайджан сократил импорт битуминозного угля из России в январе-феврале 2025 г.

В январе-феврале 2025 года Азербайджан значительно сократил импорт битуминозного угля из России как в количественном, так и в денежном выражении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок уменьшился почти на четверть, что составило снижение на несколько сотен тонн.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться