Задержаны иностранцы, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы Азербайджана и противодействию незаконной миграции задержаны 4 нарушителя границы.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Сообщается, что 30 апреля на территории службы погранотряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана при попытке нарушить государственную границу были задержаны граждане Пакистана Сафи Хейдатулла Эйнатулла (1996 года рождения) и Мирзай Мохсин Сафиулла (2004 года рождения), а 2 мая - Афган Мохаммедамин Моминхан (1999 года рождения) и Ахмеди Ахмед Абдуллах (2005 года рождения),

В ходе расследования было установлено, что задержанные лица намеревались незаконным путем попасть в европейские страны через территорию Азербайджанской Республики.

Оперативно-следственные мероприятия по данным фактам продолжаются, отмечается в информации пресс-центра ГПС Азербайджана.

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