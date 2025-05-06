Начала работу комиссия по представлению азербайджанских фильмов на 98-ю премию "Оскар"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начата работа по представлению национальных фильмов на 98-ю премию "Оскар". Об этом сообщил Trend Life председатель комиссии по представлению азербайджанских фильмов на 98-ю премию "Оскар", режиссер Шамиль Алиев.

"Международный фильм определяется как полнометражный фильм (более 50% минут), снятый в основном за пределами США (более 40 минут), который является диалоговым треком на неанглийском языке. Разрешены анимационные, документальные и художественные фильмы. Одобренные отборочные комитеты приглашаются представить только один фильм для просмотра в категории "Международный художественный фильм", - отметил Шамиль Алиев.

Фильм должен быть впервые выпущен в стране происхождения, производство - с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года, показан публике в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд в интересах продюсера и участника.

Фильмы должны быть представлены Союзу кинематографистов Азербайджана в формате DVD или флэш-карты. Крайний срок - 15 июля 2025 года.

Более подробно об участии: Шамиль Алиев - телефон +994506403517, Улдузе Гарагызы - телефон +994557168456.

E-mail: [email protected]

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