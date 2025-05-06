Эльчин Амирбеков обсудил с главой МИД Чили потенциал Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу с министром иностранных дел Чили Альберто ван Клавереном.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Чили, в ходе беседы обсуждались перспективы двусторонних отношений, обстановка на Южном Кавказе, вопросы развития "зелёной" энергетики и сотрудничество в этой сфере. Особое внимание было уделено значимости таких проектов, как Средний коридор и Зангезурский коридор.

Торгово-экономические связи между двумя странами пока остаются на умеренном уровне, однако демонстрируют устойчивый рост. Обе стороны отмечают перспективные возможности для расширения сотрудничества, особенно в аграрной сфере.

Напомним, что первые политические консультации между Чили и Азербайджаном состоялись в 2018 году в Сантьяго. Тогда их возглавили исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Чили, посол Патрисио Торрес и заместитель министра иностранных дел Азербайджана посол Халаф Халафов.