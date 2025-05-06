Кыргызстан вскоре примет встречу старших должностных лиц в рамках программы CAREC - Лязиза Сабырова

МИЛАН /Trend/ - Кыргызстан вскоре примет встречу старших должностных лиц в рамках Программы регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (CAREC).

Об этом сказала директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова в ходе брифинга в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

«У нас очень тесное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития. В прошлом году, кстати, мы отметили 30-летие партнерства. Что касается программы CAREC, то в Кыргызстане проводится много региональных мероприятий. В частности, уже совсем скоро — в июне — в Иссык-Куле состоится встреча старших должностных лиц CAREC. В ней примут участие представители всех 10 стран-участниц. Мы обсудим стратегические вопросы, инвестиции, региональное портфолио и так далее. Также мы готовим министерскую конференцию, которая пройдет во второй половине ноября», — отметила Сабырова.

Она добавила, что помимо институциональных мероприятий в рамках CAREC активно действуют рабочие группы по транспорту, энергетике и содействию торговле.

«Именно здесь происходит основная работа. Страны собираются вместе, обсуждают, продвигают проекты регионального сотрудничества. Кроме того, было немало инициатив, выдвинутых непосредственно правительством Кыргызстана», — подчеркнула она.