Азербайджан и Иран обсудили взаимодействие в рамках региональных и международных организаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран, руководителем Центра политических и международных исследований министерства иностранных дел Ирана Саидом Хатибзаде.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из повестки дня азербайджано-иранского двустороннего сотрудничества после визита Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в страну 28 апреля 2025 года, а также о взаимоотношениях в рамках региональных и международных организаций.

Стороны также отметили, что установление контактов и сотрудничества между исследовательскими и мозговыми центрами Ирана и Азербайджана придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству и послужит повышению осведомленности общественности двух стран по различным темам.

Также были обсуждены другие региональные и глобальные вопросы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!