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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества

Политика Материалы 6 мая 2025 19:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

Коснувшись торгово-экономических отношений, глава государства отметил, что сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации экономик двух стран.

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