Делегация Азербайджана приняла участие в заседании министров туризма организации D-8

БАКУ /Trend/ - На 5-й встрече высокопоставленных официальных лиц Организации экономического сотрудничества D-8 и 4-й встрече министров туризма, состоявшейся 5-6 мая в Каире, Азербайджан представила делегация во главе с советником председателя Государственного агентства по туризму Кянаном Гулузаде.

Об этом Trend сообщили в агентстве.

Выступая на мероприятии, Кянан Гулузаде отметил, что развитию туризма как одной из основных отраслей экономики уделяется особое внимание со стороны государства, и подчеркнул, что в последние годы в нашей стране проводятся крупные международные мероприятия.

Он проинформировал об особых усилиях Азербайджана как страны-организатора COP29, которая впервые в истории мероприятий COP включила вопрос туризма в основную повестку дня переговоров по климату, а также о «Декларации COP29 об усовершенствовании климатических действий в туристическом секторе», которая на данный момент одобрена более чем 70 странами, и призвал членов организации D-8 присоединиться к декларации.

Кянан Гулузаде также пригласил принять участие в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума Организации Объединённых Наций (WUF13), которая состоится в 2026 году в городе Баку.

Советник председателя отметил, что Азербайджан готов внести свой вклад в развитие туристических связей со странами-членами в рамках Организации экономического сотрудничества D-8 .

В конце заседания была принята "Каирская декларация по сотрудничеству в сфере туризма D-8 2025", которая предусматривает создание новых возможностей для взаимодействия в сфере туризма и регионального развития между странами-членами, а турецкий город Анталья был выбран туристическим городом организации на 2025 год.

Отметим, что в первом квартале 2025 года из стран-членов Организации экономического сотрудничества D-8 Азербайджан посетило более 160 тысяч человек.

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