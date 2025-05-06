В Баку будет представлено феерическое шоу этого лета "Аква цирк с тиграми"

БАКУ /Trend Life/ - С 29 мая на арене Circus Sea Breeze стартует новое международное шоу "Аква цирк с тиграми"- яркое представление, где вода, свет, музыка и эмоции сливаются воедино, превращая сцену в настоящую магию, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

В программе примут участие артисты из разных стран: европейский эквилибрист с водным номером, воздушные гимнасты из России, грациозные контурсионистки из Монголии, канатоходцы из Южной Америки, женское шоу с хулахупами и харизматичный клоун из Латинской Америки.

Кульминацией станет уникальный номер с участием трёх видов тигров - бенгальских, белых и редчайших розовых. Этот исключительный аттракцион представляет лауреат фестиваля в Монте-Карло, заслуженный артист Италии Бруно Тони.

Организатор мероприятия, обладатель премии "Цирковой Оскар" Аллахверди Исрафилов, по традиции посвящает первый день шоу детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из семей шехидов и ветеранов.

Билеты доступны во всех кассах города и по ссылке: iticket.az/events/circus/aqua-tigers-circus.

Стоимость билетов: от 15 до 40 манат. Также доступен трансфер от метро "Кёроглу" до цирка и обратно. Продолжительность программы - 90 минут. Контактный номер: +99455 959 12 12.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!